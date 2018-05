Ciężko wyobrazić sobie życie bez zegarka, który towarzyszy ludziom od XVI wieku. Nasze przyzwyczajenie do nich sprawia, że czujemy się nieswojo, kiedy nie ma go na naszej ręce. Co więcej, zegarek to nie tylko przyrząd ułatwiający życie, na którym możemy odczytać godzinę, ale także dodatek, mogący wzbogacić i urozmaicić każdą stylizację.

Jak wymienić pasek w zegarku - to proste!

Najbardziej klasyczne i stylowe są zegarki na skórzanym pasku - jest to symbol elegancji. Ten materiał ma jednak to do siebie, że po pewnym czasie się zużywa i nie wygląda już tak estetycznie jak na początku. Wtedy przychodzi dylemat - oddać zegarek do zegarmistrza, który wymieni pasek, spróbować zrobić to samodzielnie w domu, czy może kupić całkiem nowy? Usługa specjalisty niestety kosztuje, a wymiana paska nie jest wcale taka trudna jakby się wydawało.

